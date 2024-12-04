«Питтсбург» отстает на 1 очко от зоны плей-офф после 4-й победы подряд

«Питтсбург» выиграл четвертый матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Майка Салливана обыграла «Флориду» (5:4 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. По ходу третьего периода «Пингвинс» вели 4:1.

Для клуба из Пенсильвании это четвертая победа подряд. Прежде они переиграли «Ванкувер» (5:4), «Бостон» (2:1) и «Калгари» (6:2).

На данный момент «Питтсбург» отстает на один балл от зоны плей-офф, набрав 26 очков в 27 матчах чемпионата и находясь на девятой позиции в таблице Восточной конференции.