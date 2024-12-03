«Спартак» получил 5 млн рублей за Принса от «Адмирала» (Metaratings)
«Спартак» заработал 5 млн рублей при обмене Шейна Принса в «Адмирал».
Об этом сообщает Metaratings.
3 декабря «Адмирал» подтвердил переход игрока из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Шейн Принс набрал 7 (3+4) очков в 13 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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