«Спартак» получил 5 млн рублей за Принса от «Адмирала» (Metaratings)

«Спартак» заработал 5 млн рублей при обмене Шейна Принса в «Адмирал».

Об этом сообщает Metaratings.

3 декабря «Адмирал » подтвердил переход игрока из «Спартака » в обмен на денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Шейн Принс набрал 7 (3+4) очков в 13 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .