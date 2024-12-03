«Адмирал» подтвердил переход Принса из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию

Шейн Принс перешел в «Адмирал» из «Спартака».

Дальневосточный клуб подтвердил трансфер 32-летнего нападающего. Красно-белые получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Шейн Принс набрал 7 (3+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард выступает в КХЛ с 2018 года.

В лиге на данный момент он провел 291 матч в регулярных чемпионатах и отметился 185 (87+98) баллов за результативность.