«Адмирал» подтвердил переход Принса из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию
Шейн Принс перешел в «Адмирал» из «Спартака».
Дальневосточный клуб подтвердил трансфер 32-летнего нападающего. Красно-белые получили денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Шейн Принс набрал 7 (3+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард выступает в КХЛ с 2018 года.
В лиге на данный момент он провел 291 матч в регулярных чемпионатах и отметился 185 (87+98) баллов за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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