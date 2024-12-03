17-летний хоккеист Касин умер во время благотворительного матча в США. Игра была посвящена памяти 19-летней студентки, погибшей в автокатастрофе в 2023-м
17-летний хоккеист умер во время благотворительного матча в Нью-Йорке.
По данным полиции округа Нассо, Коннор Касин потерял сознание на льду во время перерыва. Люди, присутствовавшие на игре, оказывали ему первую помощь, пока не приехала скорая. Касина доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Полиция заявила, что пока неясно, что стало причиной смерти 17-летнего хоккеиста, расследование продолжается.
Благотворительный матч был посвящен памяти 19-летней студентки Сабрины Наваретта, которая погибла в автомобильной катастрофе в 2023 году.
«Айлендерс» выразили соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Коннора Касина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: CBS News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости