17-летний хоккеист Касин умер во время благотворительного матча в США. Игра была посвящена памяти 19-летней студентки, погибшей в автокатастрофе в 2023-м

17-летний хоккеист умер во время благотворительного матча в Нью-Йорке.

По данным полиции округа Нассо, Коннор Касин потерял сознание на льду во время перерыва. Люди, присутствовавшие на игре, оказывали ему первую помощь, пока не приехала скорая. Касина доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Полиция заявила, что пока неясно, что стало причиной смерти 17-летнего хоккеиста, расследование продолжается.

Благотворительный матч был посвящен памяти 19-летней студентки Сабрины Наваретта, которая погибла в автомобильной катастрофе в 2023 году.

«Айлендерс » выразили соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Коннора Касина.