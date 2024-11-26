На экс-игрока НХЛ Биссоннетта напали 6 человек в стейк-хаусе в Аризоне. Пол пытался заступиться за менеджера заведения, отказвшему группе людей в напитках

Пол Биссоннетт подвергся нападению в ресторане в Аризоне.

Бывший хоккеист клубов НХЛ сообщил о нападении в стейк-хаусе в Аризоне. Местная полиция подтвердила факт произошедшего.

По данным полиции, на Биссоннетта напали шестеро мужчин после того, как он вмешался, чтобы помочь руководству ресторана.

Полиция добавила, что мужчины напали на Биссоннетта «внутри и снаружи ресторана». Шестеро мужчин были арестованы. Им предъявлены обвинения в нападении и нарушении общественного порядка.

Биссоннетт заявил, что группа мужчин устроила «бушующий скандал» с менеджером ресторана, когда им отказали в напитках.

«По его лицу было видно, что менеджер заведения был немного шокирован, удивлен и ошеломлен. Это семейный ресторан, и там не было никого, кто мог бы ему помочь, поэтому я подошел, схватил парня и сказал: «Сэр, если вы собираетесь нападать и преследовать персонал, у нас будут проблемы». Затем они просто начали отмахиваться. Все очень быстро обострилось», – сказал бывший хоккеист, а ныне аналитик.

Биссоннетт сказал, что его «пару раз» сбивали с ног, но «к счастью, он не был нокаутирован».

«Я просто хочу поблагодарить не только персонал, которому пришлось с этим мириться, но и полицию, которая очень быстро прибыла на место происшествия», – сказал Биссоннетт.

Биссоннетт провел 270 матчей в НХЛ, в которых набрал 653 минуты штрафа.