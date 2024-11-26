На экс-игрока НХЛ Биссоннетта напали 6 человек в стейк-хаусе в Аризоне. Пол пытался заступиться за менеджера заведения, отказвшему группе людей в напитках
Бывший хоккеист клубов НХЛ сообщил о нападении в стейк-хаусе в Аризоне. Местная полиция подтвердила факт произошедшего.
По данным полиции, на Биссоннетта напали шестеро мужчин после того, как он вмешался, чтобы помочь руководству ресторана.
Полиция добавила, что мужчины напали на Биссоннетта «внутри и снаружи ресторана». Шестеро мужчин были арестованы. Им предъявлены обвинения в нападении и нарушении общественного порядка.
Биссоннетт заявил, что группа мужчин устроила «бушующий скандал» с менеджером ресторана, когда им отказали в напитках.
«По его лицу было видно, что менеджер заведения был немного шокирован, удивлен и ошеломлен. Это семейный ресторан, и там не было никого, кто мог бы ему помочь, поэтому я подошел, схватил парня и сказал: «Сэр, если вы собираетесь нападать и преследовать персонал, у нас будут проблемы». Затем они просто начали отмахиваться. Все очень быстро обострилось», – сказал бывший хоккеист, а ныне аналитик.
Биссоннетт сказал, что его «пару раз» сбивали с ног, но «к счастью, он не был нокаутирован».
«Я просто хочу поблагодарить не только персонал, которому пришлось с этим мириться, но и полицию, которая очень быстро прибыла на место происшествия», – сказал Биссоннетт.
Биссоннетт провел 270 матчей в НХЛ, в которых набрал 653 минуты штрафа.
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