Тренеры «Авангарда» Буше и Барр могут прилететь в Россию 12 декабря
Канадского специалиста ранее назначили главным тренером «Авангарда». В его штаб вошел Дэйв Барр.
Как сообщает «Матч ТВ», в настоящее время Ги получает канадский паспорт (срок действия старого документа истекает), потом он займется российской визой.
Ориентировочно планируется, что Ги Буше и Барр смогут 11 декабря вылететь из Монреаля, а 12‑го прибыть в Россию.
«Окончательная дата зависит от получения российской визы и проверки соответствующих органов. Обычно в России это занимает две недели, но мы рассчитываем на ускоренную процедуру.
Процесс еще не начался, потому что сначала Буше должен получить новый канадский паспорт.
Но понятно, что с большой долей вероятности новый тренерский штаб «Авангарда» дебютирует уже после паузы в чемпионате КХЛ», – сообщил источник «Матч ТВ».
Первый матч после паузы «Авангард» проведет 17 декабря на выезде против «Сибири».
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