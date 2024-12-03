Тренеры «Авангарда» Буше и Барр могут прилететь в Россию 12 декабря

Появилась информация о прибытии Ги Буше в Россию.

Канадского специалиста ранее назначили главным тренером «Авангарда ». В его штаб вошел Дэйв Барр.

Как сообщает «Матч ТВ», в настоящее время Ги получает канадский паспорт (срок действия старого документа истекает), потом он займется российской визой.

Ориентировочно планируется, что Ги Буше и Барр смогут 11 декабря вылететь из Монреаля, а 12‑го прибыть в Россию.

«Окончательная дата зависит от получения российской визы и проверки соответствующих органов. Обычно в России это занимает две недели, но мы рассчитываем на ускоренную процедуру.

Процесс еще не начался, потому что сначала Буше должен получить новый канадский паспорт.

Но понятно, что с большой долей вероятности новый тренерский штаб «Авангарда» дебютирует уже после паузы в чемпионате КХЛ», – сообщил источник «Матч ТВ».

Первый матч после паузы «Авангард» проведет 17 декабря на выезде против «Сибири».