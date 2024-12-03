Свитов продолжит работу в «Авангарде» и войдет в тренерский штаб Ги Буше («Матч ТВ»)
Александр Свитов останется в новом тренерском штабе «Авангарда».
42-летний специалист может продолжить работу в клубе после того, как канадские тренеры Ги Буше и Дэйв Барр приступят к обязанностям.
«Александр Свитов же будет работать с канадцами. По крайней мере, сам Ги Буше до следующего сезона никаких радикальных перемен просить не будет», – сообщил источник «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Сергей Звягин и Антон Курьянов покинули тренерский штаб «Авангарда», в котором, помимо Свитова, по-прежнему остаются Андрей Подконицки, Александр Завьялов и тренер вратарей Алексей Жигарев.
На данный момент «Авангард» находится на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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