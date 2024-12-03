Хафизов о Криштофе: «Многие чувствовали, что Михал не очень доволен положением в «Сочи». Сюрпризом отъезд не стал, проблемой – тоже»

Тимур Хафизов оценил переход Михала Криштофа из КХЛ в Швейцарию.

Нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки. Словацкий форвард подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действовало соглашение с «Сочи».

– Из «Сочи» при странных обстоятельствах, по сути, сбежал словацкий нападающий Михал Криштоф. Как отреагировали на эту ситуацию внутри команды?

– Спокойно. Многие давно уже чувствовали, что Михал не очень доволен своим положением в команде, его не устраивало игровое время.

Возможно, он хотел больше внимания к себе, доверия, не видел шанса, возможности себя проявить. Сюрпризом его отъезд не стал, большой проблемой – тоже.

Свято место пусто не бывает, ушел Криштоф – его места заняли другие ребята, и команда ничего не потеряла.

– Человеческой обиды за то, что подвёл коллектив своим демаршем, не было?

– Нет, а какие обиды?

Если человек не хочет играть в этом клубе, не насильно же его держать. В таком случае лучше отпустить. Он в любом случае больше нам не помощник, – сказал капитан «Сочи » Тимур Хафизов .