26-летний Сергачев провел 500-й матч в НХЛ. У защитника «Юты» 273 очка в лиге

Михаил Сергачев провел 500-й матч в НХЛ.

Защитник «Юты» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Далласа» (1:2), в котором не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» и четырех минутах штрафа.

В 500 матчах в НХЛ 26-летний Михаил Сергачев набрал 273 (54+219) очка за результативность. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».

В этом сезоне защитник сыграл 25 матчей в регулярке и отметился 16 (6+10) очками при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 25:26.