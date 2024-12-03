26-летний Сергачев провел 500-й матч в НХЛ. У защитника «Юты» 273 очка в лиге
Михаил Сергачев провел 500-й матч в НХЛ.
Защитник «Юты» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Далласа» (1:2), в котором не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» и четырех минутах штрафа.
В 500 матчах в НХЛ 26-летний Михаил Сергачев набрал 273 (54+219) очка за результативность. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».
В этом сезоне защитник сыграл 25 матчей в регулярке и отметился 16 (6+10) очками при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 25:26.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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