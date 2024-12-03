Штаб Карбери признан лучшим в НХЛ в ноябре по версии Ассоциации тренеров лиги. «Вашингтон» выиграл 10 из 15 матчей в прошлом месяце

Тренерский штаб «Вашингтона» признан лучшим в НХЛ в ноябре.

Тренерский штаб Спенсера Карбери назвали лучшим в лиге по версии Ассоцации тренеров НХЛ .

В прошлом месяце «Кэпиталс» выиграли 10 из 15 матчей в регулярном чемпионате, в частности, набрав 70% очков.

В ноябре «Вашингтон » забил больше всех голов в НХЛ (64), имел вторую в лиге реализацию большинства (32,6%) и четвертое меньшинство (84,4%).

На данный момент «Кэпиталс» набрали 35 очков и находятся на втором месте в таблице Восточной конференции.