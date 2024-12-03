Таварес хотел бы остаться в «Торонто» – стороны ведут переговоры. У форварда завершается контракт с зарплатой 11 млн долларов в год
«Торонто» и Джон Таварес могут подписать новый контракт.
Действующее соглашение 34-летнего хоккеиста с зарплатой 11 миллионов долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
Канадский клуб и хоккеист ведут переговоры о подписании нового договора.
Джон Таварес дал понять, что хотел бы остаться в «Торонто» и не намерен выходить на рынок свободных агентов.
В этом сезоне форвард набрал 22 (11+11) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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