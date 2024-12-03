Таварес хотел бы остаться в «Торонто» – стороны ведут переговоры. У форварда завершается контракт с зарплатой 11 млн долларов в год

«Торонто» и Джон Таварес могут подписать новый контракт.

Действующее соглашение 34-летнего хоккеиста с зарплатой 11 миллионов долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

Канадский клуб и хоккеист ведут переговоры о подписании нового договора.

Джон Таварес дал понять, что хотел бы остаться в «Торонто » и не намерен выходить на рынок свободных агентов.

В этом сезоне форвард набрал 22 (11+11) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ .