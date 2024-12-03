Кинэн о работе в России: «Негативной реакции в Канаде не видел. Я погружен в хоккей, а не в политику»
Майк Кинэн высказался касательно работы в России.
75-летний тренер возглавит сборную легионеров на Кубке Первого канала вместе с Майком Пелино.
– Ходили слухи, что вы могли возглавить сборную России на Кубке мира-2016. Насколько они были правдивы?
– Вероятно, такая возможность существовала, но я не уверен в этом. В этих слухах было слишком много политики.
Но я не знаю, реально это было или нет. Могут сказать, что таких предложений мне не поступало.
– Была ли в Канаде негативная реакция на то, что вы собираетесь снова приехать и немного поработать в России. Не от простых людей и спортивных СМИ. Может быть, от политических?
– Никакой негативной реакции я не видел. Я не погружен в политику, я погружен в хоккей, – сказал Майк Кинэн.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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