Кинэн о работе в России: «Негативной реакции в Канаде не видел. Я погружен в хоккей, а не в политику»

Майк Кинэн высказался касательно работы в России.

75-летний тренер возглавит сборную легионеров на Кубке Первого канала вместе с Майком Пелино.

– Ходили слухи, что вы могли возглавить сборную России на Кубке мира-2016. Насколько они были правдивы?

– Вероятно, такая возможность существовала, но я не уверен в этом. В этих слухах было слишком много политики.

Но я не знаю, реально это было или нет. Могут сказать, что таких предложений мне не поступало.

– Была ли в Канаде негативная реакция на то, что вы собираетесь снова приехать и немного поработать в России. Не от простых людей и спортивных СМИ. Может быть, от политических?

– Никакой негативной реакции я не видел. Я не погружен в политику, я погружен в хоккей, – сказал Майк Кинэн .