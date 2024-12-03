Селебрини, Куинн Хьюз и Чикран – звезды недели в НХЛ
Макклин Селебрини признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран. Он набрал 7 (3+4) очков в 4 матчах.
Второй звездой признан защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, набравший 9 (1+8) баллов в 4 играх.
Первой звездой назван 18-летний нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини. На его счету 7 (4+3) очков в 4 играх недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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