Селебрини, Куинн Хьюз и Чикран – звезды недели в НХЛ

Макклин Селебрини признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран . Он набрал 7 (3+4) очков в 4 матчах.

Второй звездой признан защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз , набравший 9 (1+8) баллов в 4 играх.

Первой звездой назван 18-летний нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини . На его счету 7 (4+3) очков в 4 играх недели.