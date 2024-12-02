Станковен пропустил 2 матча подряд из-за травмы. Форвард «Далласа» на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ
Логан Станковен пропустил 2 матча «Далласа» подряд из-за травмы.
Форвард «Старс» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:1).
21-летний канадец занимает текущее 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с 15 (4+11) очками в 21 игре.
Лидирует форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (19 баллов в 23 играх, 9+10), а третье место делят форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (14 в 15, 8+6) и защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (14 в 24, 0+14).
Ожидаемый срок возвращения Станковена в строй – «со дня на день». Пока неизвестно, сыграет ли он в следующем матче техасцев – против «Юты» (2 декабря, начало по московскому времени – 3 декабря в 03:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Брюса ЛеВайна
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