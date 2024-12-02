Бабаев о травме Овечкина: «Пропустит два месяца, но ничего страшного, вернется сильнее. Спешка не приводит ни к чему хорошему»
Шуми Бабаев высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
– Не могу не спросить про травму набравшего ход Александра Овечкина. После нее он станет еще сильнее?
– Это тот самый поток энергии, про который я всегда говорю в своих интервью. Все эти «давай, быстрее» со всех сторон никогда ни к чему хорошему не приводят.
Не должно быть никакой спешки, ведь мы зависим не только от себя. У Саши, уверен, все будет нормально, все по плану. Да, пропустит два месяца, но ничего страшного, вернется сильнее.
Пауза редко кому мешает. Бывает же, что хоккеисты не могут забросить шайбу два месяца, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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