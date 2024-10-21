Кожевников о достижениях Шипачева: «Главное – не бросать их, вести к новым юбилеям. Мы больше любим красоту хоккея, а не цифирь. Но тут имеет смысл копировать НХЛ»

Александр Кожевников призвал КХЛ не забывать о рекордах Вадима Шипачева.

– Главное событие недели?

– Юбилеи Шипачева. Тысячный матч, потом рекордный, 1002-й – и повторение в этой игре бомбардирского рекорда Мозякина.

Поначалу Шипачева поздравили все – «Динамо », СКА, болельщики, но почему-то не КХЛ. Но я рад, что президент КХЛ Алексей Морозов все-таки взял все в свои руки и прилетел в Минск хотя бы на 1002-й матч. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Теперь главное – не бросать все эти рекорды Шипачева, вести их к новым юбилеям. В НХЛ на статистике построена вся философия этой лиги. Мы – не такие сильные бухгалтеры, как североамериканцы, больше любим красоту хоккея, а не цифирь. Но вот тут нам имеет смысл копировать НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Шипачев – новый рекордсмен КХЛ по числу матчей! Его крутая карьера – в фотографиях