Кожевников о достижениях Шипачева: «Главное – не бросать их, вести к новым юбилеям. Мы больше любим красоту хоккея, а не цифирь. Но тут имеет смысл копировать НХЛ»
– Главное событие недели?
– Юбилеи Шипачева. Тысячный матч, потом рекордный, 1002-й – и повторение в этой игре бомбардирского рекорда Мозякина.
Поначалу Шипачева поздравили все – «Динамо», СКА, болельщики, но почему-то не КХЛ. Но я рад, что президент КХЛ Алексей Морозов все-таки взял все в свои руки и прилетел в Минск хотя бы на 1002-й матч. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Теперь главное – не бросать все эти рекорды Шипачева, вести их к новым юбилеям. В НХЛ на статистике построена вся философия этой лиги. Мы – не такие сильные бухгалтеры, как североамериканцы, больше любим красоту хоккея, а не цифирь. Но вот тут нам имеет смысл копировать НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Шипачев – новый рекордсмен КХЛ по числу матчей! Его крутая карьера – в фотографиях
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