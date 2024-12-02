Ланкинен из «Ванкувера» – 1-й вратарь в истории НХЛ с победами в 10 гостевых матчах из 10 со старта сезона
У «Ванкувера» 10 побед в 10 гостевых играх со старта сезона с Кевином Ланкиненом.
Вратарь «Кэнакс» отразил 27 из 31 бросков в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (5:4 ОТ).
В 17 играх в текущем сезоне у него 12 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,65.
При этом на выезде у Ланкинена 10 побед в 10 играх. Он стал первым вратарем в истории НХЛ с таким результатом со старта сезона.
Отметим, что в сезоне-2019/20 у Ильи Самсонова («Вашингтон») было 10 побед в первых 11 играх на выезде (из них одна была неполной), причем в дебютном сезоне.
Ланкинен стал игроком «Кэнакс» в сентябре, подписав контракт на год и 875 тысяч долларов. Основной вратарь канадского клуба Тэтчер Демко еще не играл в этом сезоне – он восстанавливается после травмы колена.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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