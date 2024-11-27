Ланкинен сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Бостона». Вратарь «Ванкувера» выиграл 10 из 15 матчей в сезоне НХЛ
Кевин Ланкинен сыграл на ноль во второй раз в сезоне НХЛ.
«Ванкувер» обыграл «Бостон» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Кэнакс» Кевин Ланкинен сделал шатаут, отразив все 32 броска соперника.
В нынешнем сезоне финский вратарь одержал 10 побед в 15 матчах чемпионата, пропуская в среднем 2,56 шайбы и отражая 90,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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