Вратарь «Адмирала» Мишуров: «СКА – сильный соперник и раздражитель, у любой команды на них максимальный настрой. Жаль, что за победу над армейцами не дают 3 очка»

Вратарь «Адмирала» Андрей Мишуров высказался об игре против СКА.

23-летний голкипер провел в нынешнем сезоне 18 матчей, включая встречу против СКА 28 ноября. На его счету 91,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,67.

– Против СКА любому вратарю тяжело играть?

– Наоборот. Питер – сильный соперник и сильный раздражитель, настрой у любой команды на Питер самый максимальный, все выходят как на решающий бой. В этом плане жаль, что за победу над армейцами не дают три очка.

Плюс СКА играет агрессивно в атаке, много бросает. Я, как и большинство вратарей, нахожусь в лучшем тонусе, когда мне часто бросают, – сказал вратарь «Адмирала » Андрей Мишуров .

Этот «Адмирал» еще интереснее, чем два года назад. Ярче атака и больше крутых игроков