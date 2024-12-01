Вратарь «Адмирала» Мишуров: «СКА – сильный соперник и раздражитель, у любой команды на них максимальный настрой. Жаль, что за победу над армейцами не дают 3 очка»
Вратарь «Адмирала» Андрей Мишуров высказался об игре против СКА.
23-летний голкипер провел в нынешнем сезоне 18 матчей, включая встречу против СКА 28 ноября. На его счету 91,5% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,67.
– Против СКА любому вратарю тяжело играть?
– Наоборот. Питер – сильный соперник и сильный раздражитель, настрой у любой команды на Питер самый максимальный, все выходят как на решающий бой. В этом плане жаль, что за победу над армейцами не дают три очка.
Плюс СКА играет агрессивно в атаке, много бросает. Я, как и большинство вратарей, нахожусь в лучшем тонусе, когда мне часто бросают, – сказал вратарь «Адмирала» Андрей Мишуров.
Этот «Адмирал» еще интереснее, чем два года назад. Ярче атака и больше крутых игроков
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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