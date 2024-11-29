Окулов об удалениях ЦСКА в матче с «Динамо»: «Эмоции зашкаливали. Шесть полевых на льду, какие‑то подножки – это глупости, которые надо убирать»

Константин Окулов считает, что ЦСКА надо убирать глупые удаления.

В четверг армейцы обыграли московское «Динамо » (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– ЦСКА вторую половину матча провел на своей половине льда. Не тяжело ли было играть под таким прессингом, давлением?

– Дело не в прессинге «Динамо». У нас было очень много удалений, играли в меньшинстве - это тоже надо учитывать и убирать. Плюс начали совершать ошибки при выходе из своей зоны. Этим мы сами создали себе проблемы. Если бы мы действовали точно так же, как в первом периоде и не привозили себе удаления, то таких проблем у нас не было бы.

– Не было страшно, что по итогу в концовке вы все‑таки пропустите?

– А чего бояться? Пропустили бы — это тоже часть игры. Главное, что дотерпели и выиграли.

– Было много удалений – шесть игроков на площадке, Каменев шайбу в руки взял. Это из‑за небольшого мандража или переизбытка желания победить?

– Наверное, больше из‑за переизбытка эмоций, потому что они зашкаливают. Если говорить про шесть полевых на льду, какие‑то подножки, то я считаю, что это глупые удаления, которые мы не должны совершать. Неважно, какая игра, волнуешься ты или нет, потому что мы профессиональные спортсмены. Нужно убрать эти удаления и тогда они не будут нам мешать выигрывать, - сказал форвард ЦСКА .