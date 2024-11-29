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Маккиннон о проблемах «Колорадо» на старте: «С учетом всех сложностей у нас больше 50% очков – солидный результат. Тренер великолепно справился»

Нэтан Маккиннон высказался о проблемах «Колорадо» на старте.

«Эвеланш» начали регулярный чемпионат НХЛ с 4 поражений подряд с разницей шайб 13:25. 

После 23 игр у команды 26 очков, она идет на 4-м месте в Центральном дивизионе. 

«Даже когда у нас было много травм, я видел потенциал. Наш стиль – это наш стиль, но, конечно же, возвращение выбывших игроков нам очень помогло. 

Что касается решения проблем, то не было какого-то одного ключа, их было много. С учетом всех сложностей у нас сейчас больше 50% очков – солидный результат. 

Джаред Беднар справился с ситуацией великолепно. Отличный тренер. В конце концов, и от него, и от ребят в раздевалке зависит то, чтобы все держались вместе. Он очень нам помогает. Мы сплотились и добились ряда побед», – сказал Маккиннон.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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травмы
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