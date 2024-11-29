Макеев об «Авангарде»: «Чему-то я был удивлен, что-то не понял. Много было нюансов, выносить ничего не хочу. В Омске сделал шаг назад – пора сделать два шага вперед»

Алексей Макеев сказал, что многому был удивлен в «Авангарде».

33-летний форвард был обменян в «Витязь » 24 ноября.

– Тебя изначально подписывали в топ-6, но по ходу сезона ты иногда оказывался аж в четвертом звене, что совсем не подходит для тебя. Не бесил такой расклад?

– Честно говоря, за те три месяца, что я провел в Омске, многое в моей карьере произошло в первый раз. Чему-то я был удивлен, что-то я не понял. Но это опыт. Видимо, мне нужно было через это пройти, потому что раньше я не сталкивался ни с чем подобным. Условно говоря, в Омске я сделал шаг назад. Значит, сейчас пришло время сделать два шага вперед.

– О чем конкретно ты говоришь? Что тебя так удивило?

– Много было нюансов. Но я не хочу ничего выносить. Просто скажу, что я получил очень серьезный опыт, который может мне пригодиться в будущем.

– Период в Омске стал самым разочаровывающим в твоей карьере в соотношении «ожидание – реальность»? Наверняка ты ожидал, что поборешься с командой за Кубок, но все сложилось несколько иначе.

– Я считаю, что «Авангард » не стоит списывать со счетов. Там хорошая команда, которая сейчас обновляется. Если она сплотится, то сможет далеко пройти. Нельзя исключать ее из фаворитов, – сказал Макеев .