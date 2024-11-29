«Цюрих» расторг контракт с экс-форвардом «Барыса» Де Лео через месяц после подписания. В клубе из Казахстана он провел 1,5 месяца
«Цюрих» расторг контракт с Чейсом Де Лео через месяц после подписания.
29-летний американец присоединился к швейцарскому клубу 28 октября – через 9 дней после расторжения контракта с «Барысом» (9 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ, 0 очков и «минус 7»).
Соглашение игрока с казахстанским клубом было расторгнуто через 1,5 месяца после подписания.
За швейцарский клуб Де Лео провел в общей сложности 6 матчей в чемпионате страны и Лиге чемпионов, набрав 1 (0+1) балл при полезности «минус 2».
Текущий сезон стал первым для Чейса в Европе. За карьеру в НХЛ форвард провел 7 игр в НХЛ и 494 в АХЛ (349 очков, 135+214).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Swiss Hockey News
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