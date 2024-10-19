«Барыс» расторг контракт с Де Лео с выплатой компенсации. У форварда 0 очков в 9 матчах сезона
Чейс Де Лео покинул «Барыс».
Казахстанский клуб расторг соглашение с американским нападающим с выплатой компенсации.
«Барыс» ранее помещал хоккеиста в список отказов.
В этом сезоне Чейс Де Лео не набрал ни одного очка при полезности «минус 7» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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