«Барыс» расторг контракт с Де Лео с выплатой компенсации. У форварда 0 очков в 9 матчах сезона

Чейс Де Лео покинул «Барыс».

Казахстанский клуб расторг соглашение с американским нападающим с выплатой компенсации.

«Барыс» ранее помещал хоккеиста в список отказов.

В этом сезоне Чейс Де Лео не набрал ни одного очка при полезности «минус 7» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.