«Барыс» подписал Де Лео из фарма «Анахайма» на год. У форварда 349 очков в 494 матчах в АХЛ

Чейс Де Лео перешел в «Барыс» из АХЛ

Клуб из Казахстана подписал одностороннее соглашение с 28-летним американским форвардом на один сезон.

В прошлом сезоне Чейс Де Лео являлся капитаном «Сан-Диего Гуллз » в АХЛ и стал третьим в списке лучших бомбардиров команды, набрав 48 (15+33) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности нападающий сыграл 494 игры в АХЛ и отметился 349 (135+214) баллами.

В НХЛ хоккеист провел семь матчей и не набрал очков.

Изображение: t.me/hcbaryskz