«Барыс» подписал Де Лео из фарма «Анахайма» на год. У форварда 349 очков в 494 матчах в АХЛ
Чейс Де Лео перешел в «Барыс» из АХЛ
Клуб из Казахстана подписал одностороннее соглашение с 28-летним американским форвардом на один сезон.
В прошлом сезоне Чейс Де Лео являлся капитаном «Сан-Диего Гуллз» в АХЛ и стал третьим в списке лучших бомбардиров команды, набрав 48 (15+33) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.
В общей сложности нападающий сыграл 494 игры в АХЛ и отметился 349 (135+214) баллами.
В НХЛ хоккеист провел семь матчей и не набрал очков.
Изображение: t.me/hcbaryskz
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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