Гру о 2:4 с «Локомотивом»: «Они не случайно на 1-м месте в КХЛ. Воспользовались ошибками «Трактора», мы чувствовали, что играли против хорошей команды»
Челябинский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.
– На мой взгляд, в этом матче мы наблюдали очень упорную борьбу. Это был хороший матч. Знаете, как будто бы не было пространства на льду. При этом у «Локомотива», с одной стороны, кажется, что было больше удачи, но с другой – они просто воспользовались нашими ошибками.
– Насколько «Локомотив» не позволил сыграть лидерам «Трактора»?
– Обе команды хорошо играли в обороне, несмотря на то, что «Локомотив» забросил четыре шайбы. И смотря на голевые моменты этого матча, я уверен, что и лидерам ярославцев было непросто играть. В том числе и Березкину, несмотря на его хет-трик. Близкий в этом плане матч.
– Вы за 25 дней дважды сыграли с «Локомотивом». Чувствовалось, что играли с лидером Лиги?
– «Локомотив» – это хорошая команда. И это совершенно не случайность, что они занимают первое место в таблице КХЛ. Действительно, они не дают особо пространства и времени сопернику на льду.
У «Локомотива» есть и глубина состава, и, конечно, мы чувствовали, что играли против хорошей команды, – сказал Бенуа Гру.
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