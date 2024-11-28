Гру о 2:4 с «Локомотивом»: «Они не случайно на 1-м месте в КХЛ. Воспользовались ошибками «Трактора», мы чувствовали, что играли против хорошей команды»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Локомотивом».

Челябинский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

– На мой взгляд, в этом матче мы наблюдали очень упорную борьбу. Это был хороший матч. Знаете, как будто бы не было пространства на льду. При этом у «Локомотива», с одной стороны, кажется, что было больше удачи, но с другой – они просто воспользовались нашими ошибками.

– Насколько «Локомотив» не позволил сыграть лидерам «Трактора»?

– Обе команды хорошо играли в обороне, несмотря на то, что «Локомотив » забросил четыре шайбы. И смотря на голевые моменты этого матча, я уверен, что и лидерам ярославцев было непросто играть. В том числе и Березкину, несмотря на его хет-трик. Близкий в этом плане матч.

– Вы за 25 дней дважды сыграли с «Локомотивом». Чувствовалось, что играли с лидером Лиги?

– «Локомотив» – это хорошая команда. И это совершенно не случайность, что они занимают первое место в таблице КХЛ. Действительно, они не дают особо пространства и времени сопернику на льду.

У «Локомотива» есть и глубина состава, и, конечно, мы чувствовали, что играли против хорошей команды, – сказал Бенуа Гру .