Заварухин о 4:2 с «Авангардом»: «Автомобилист» показал хороший прессинг, понравилось движение, азарт. Четвертое звено забило два гола, приятно»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Авангардом» (2:4).

«Хороший матч, хорошие скорости. В первом периоде не забили хорошие моменты, соперник нас наказал. Во втором периоде хороший прессинг и два гола, в третьем периоде контролировали игру, считаю, имели хорошие моменты.

Понравилось движение команды и азарт, все четыре звена так сыграли здорово и в атаке, и в обороне. Немного второй пропущенный гол не понравился, должны были сыграть более рационально. Четвертое звено забило два гола, очень приятно.

Они в начале чемпионата неплохо выглядели, до травмы Романцева была классная химия. Они не только голами помогают команде, в меньшинстве неплохо отрабатывают. У нас осталось четыре игры до перерыва.

Говорили с ребятами – нужно отдать все, что есть, потом будет время отдохнуть. Там хорошие соперники – и «Трактор», и «Спартак», и выезд хороший. В этих играх и проверяется команда, коллектив», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .