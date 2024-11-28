Заварухин о 4:2 с «Авангардом»: «Автомобилист» показал хороший прессинг, понравилось движение, азарт. Четвертое звено забило два гола, приятно»
«Хороший матч, хорошие скорости. В первом периоде не забили хорошие моменты, соперник нас наказал. Во втором периоде хороший прессинг и два гола, в третьем периоде контролировали игру, считаю, имели хорошие моменты.
Понравилось движение команды и азарт, все четыре звена так сыграли здорово и в атаке, и в обороне. Немного второй пропущенный гол не понравился, должны были сыграть более рационально. Четвертое звено забило два гола, очень приятно.
Они в начале чемпионата неплохо выглядели, до травмы Романцева была классная химия. Они не только голами помогают команде, в меньшинстве неплохо отрабатывают. У нас осталось четыре игры до перерыва.
Говорили с ребятами – нужно отдать все, что есть, потом будет время отдохнуть. Там хорошие соперники – и «Трактор», и «Спартак», и выезд хороший. В этих играх и проверяется команда, коллектив», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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