Цыплаков – в топ-3 бомбардиров среди новичков. Но у его «Айлендерс» кризис (у Сорокина тоже)

1+1 Максима не помогли с «Бостоном».

В последнее время «Айлендерс» тяжело даются матчи с «Брюинс» – всего одна победа в восьми играх. Последний не стал исключением: ньюйоркцы уступили дома 3:6, хотя отыгрались с 0:2 во втором периоде.

«Айлс» продолжают планомерно опускаться на дно Востока: хуже них только «Питтсбург» и «Монреаль», но еще одно поражение – и команда Руа вполне может стать последней.

Цыплаков прервал серию из 11 матчей без голов

Но начнем с хорошего для Нью-Йорка. Редко удается увидеть сразу двух русских среди претендентов на «Колдер», но этот сезон именно такой. Матвей Мичков лидирует в бомбардирской гонке новичков с 17 очками, а Максим Цыплаков пытается составить ему конкуренцию. Против «Бостона» у него 1+1 – третий раз в сезоне набирает больше одного очка за матч.

Именно он начал камбэк «Айлендерс» еще в первом периоде – получил шайбу после ошибки защитника гостей и с неудобной отправил ее в ворота под щитками Йоонаса Корписало.

Во втором периоде он поучаствовал передачей в голе Брока Нелсона – так «Айлендерс» сравняли счет. За 16:16, проведенные на льду, Максим совершил еще 6 силовых, 1 раз потерял шайбу и 1 раз отобрал.

После этого вечера у Цыплакова 13 очков в 23 матчах – для дебюта неплохо, пусть игроку уже и 26. Но до 27 вполне можно претендовать на «Колдер Трофи»:

Правда, шайб Цыплакова приходится долго ждать: между первой и второй перерыв был в 9 матчей, третья заброшена через 11 игр. Но Патрик Руа доверяет игроку: сегодня тот провел на льду 24 смены – больше среди нападающих только у Палмиери. А в последних пяти матчах Максим ни разу не уходил со льда с отрицательным показателем полезности.

У Сорокина спад, а его команда постоянно проигрывает

Еще два года назад вратарь «Айлендерс» был в шаге от получения «Везины» – сейчас это вспоминается как что-то из другой жизни. Против «Бостона» Сорокин сделал 15 сэйвов, закончив матч с 75% отраженных бросков – его худший показатель в сезоне.

Если брать общие цифры в регулярке, то хуже в карьере у Ильи были только в прошлом чемпионате: сейчас у него 9 поражений в 14 играх, коэффициент надежности 2.70, а процент отраженных 90,9. У партнера – Семена Варламова – показатели похожие.

Хотя обвинять вратарей в нынешних результатах команды глупо. «Айлендерс» – одна из самых малозабивающих команд в конференции: всего 59 шайб в 23 играх – в среднем 2,6 за вечер.

Как итог этого – всего 2 победы в последних 9 матчах. Сейчас команда идет седьмой в Столичном дивизионе и 14-й в конференции, но всего в двух очках от самого дна.

Главная проблема команды Патрика Руа – резко сдает в последние 10 минут. На этом отрезке «Айлендерс» пропустили 3 шайбы от «Бостона» и столько же от «Детройта» в прошлой игре (до этого было еще поражение от «Ред Уингс» (1:2), где соперник забросил обе шайбы в последние 5 минут). Причем в большинстве подобных матчей островитяне вели в счете. В этом сезоне они лишь четыре раза выигрывали третий период.

У Задорова первый гол за «Бостон»

1+1 в матче набрал и еще один россиянин – Никита Задоров. Он стал одним из ассистентов Павла Захи во время пятой шайбы «Бостона», а затем забросил и сам – подобрал шайбу у пустых ворот и оформил самый легкий гол в карьере. Он же стал для него первым в джерси «Брюинс».

Теперь у защитника 7 (1+6) очков в 24 играх. Он продолжает регулярно появляться в первых парах обороны «Бостона» со средним айстаймом 19:22. В среду сыграл в сочетании с Эндрю Пиком, заблокировал 2 броска и провел 2 силовых приема.

Но у Задорова остаются проблемы с дисциплиной – он лидер лиги по количеству штрафных минут – уже 48. Против «Айлендерс» снова получил 2 минуты штрафа, но, на счастье Никиты, соперник ими не воспользовался.

Фото: Gettyimages.ru /Bruce Bennett