Федор Канарейкин: «Авангард» не на своем месте находится. То, что происходило, трудно назвать словом «дисциплина». Все латалось по ходу сезона, перетрясли абсолютно все»

Федор Канарейкин высказался о назначении Ги Буше на пост тренера «Авангарда».

На данный момент клуб занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.

«Могу сказать, что «Авангард » не на своем месте находится. То, что происходило в клубе, трудно назвать словом «дисциплина». Не удается работать на результат команды.

Выступлением такого сильного клуба недовольны все: и болельщики, и сами специалисты. Все остальное – это следующая страница.

Клуб, очевидно, нуждался в перестройке. Мы видим, что все латалось по ходу сезона, возвращались игроки, с которыми расставались после прошлого сезона.

В экстренном порядке искали выход из сложившейся ситуации: приобретен Серебряков на последний рубеж, подписание Каблукова , который был не задействован с начала сезона, возвращение того же Якупова , игрока, который был уже в распоряжении команды, Прохоркин тоже был в команде, но эти двое оказались не востребованы и были возвращены. Перетрясли абсолютно все.

Теперь вот заход нового тренера. Будем наблюдать за ситуацией дальше», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.