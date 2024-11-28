Орлов сделал передачу в 6-м матче НХЛ подряд. У защитника 3+11 в 22 играх

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в 6-м матче подряд.

Защитник «Каролины» отличился в игре чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:3).

Россиянин набрал 14-е (3+11) очко в текущем сезоне, всего он провел 22 матча.

Сегодня за 17:31 (1:49 – в меньшинстве) у Орлова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».