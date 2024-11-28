Орлов сделал передачу в 6-м матче НХЛ подряд. У защитника 3+11 в 22 играх
Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в 6-м матче подряд.
Защитник «Каролины» отличился в игре чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:3).
Россиянин набрал 14-е (3+11) очко в текущем сезоне, всего он провел 22 матча.
Сегодня за 17:31 (1:49 – в меньшинстве) у Орлова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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