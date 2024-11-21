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Дмитрий Орлов: «Монтгомери очень понравился мне как тренер. Удивился его увольнению из «Бостона». Он отличный специалист, понимает хоккей»

Дмитрий Орлов высказался об отставке Джима Монтгомери из «Бостона».

Защитник ранее играл за «Брюинс»

«И до меня, и при мне тогда в «Бостоне» была очень хорошая команда, взяла Президентский кубок, побила все рекорды. Монтгомери очень понравился мне и как человек, и как тренер. Удивился его увольнению, жалко, что оно случилось.

Я даже ему сообщение написал, пожелал удачи. Он мне ответил. Надеюсь, скоро он найдет новую работу.

Считаю, что он отличный специалист, понимает хоккей. За то недолгое время, которое я был в «Бостоне», мне показалось, что он многое дает команде.

К сожалению, у нас не получилось пройти дальше первого раунда, хотя для этого было все. Команда была отличная, много мастерства, понимание, как надо играть. Но не всегда все складывается так, как хотелось бы. Тем больше ценю ту победу в Кубке – в 2018 году с «Вашингтоном», – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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