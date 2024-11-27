Гатиятулин о 3:2 с «Сочи»: «Ак Барсу» не хватало свежести – ноябрь был энергозатратным, 11 матчей провели. Сыграли на характере, самоотверженно, молодцы»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Сочи».

Казанский клуб на выезде одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ.

– Ноябрь у нас получился энергозатратным. Мы провели 11 матчей, много нагрузки выпало на лидеров команды. Провели достаточно атак, но не хватало свежести и хладнокровия в завершении.

Тем не менее, ребята молодцы, сыграли на характере. Самоотверженно отрабатывали в меньшинстве, забросили в большинстве. Рады победе.

– Второй матч подряд пропускает Егор Коршков. Почему?

– Мы приняли такое решение по составу. Анализируем состояние команды и от этого уже отталкиваемся.

– В каком состоянии сейчас Тимур Билялов и Амир Мифтахов?

– Ребята восстанавливаются. Тимур Билялов должен был сегодня пройти обследование, результаты пока не знаем, врачи позже подскажут. Амир Мифтахов также в процессе восстановления, состояние у него удовлетворительное. Ждем наших вратарей, – сказал Гатиятулин .