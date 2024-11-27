У «Ак Барса» 5 побед в 7 последних матчах. Команда Гатиятулина идет 3-й на Востоке

«Ак Барс» одержал 5 побед в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина на выезде обыграла «Сочи» (3:2 ОТ).

«Ак Барс » занимает 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 29 матчах.

У «Сочи » 4-е поражение в 6 последних играх. Команда тренера Сергея Зубова с 25 очками в 29 играх идет последней на Западе.