У «Ак Барса» 5 побед в 7 последних матчах. Команда Гатиятулина идет 3-й на Востоке
«Ак Барс» одержал 5 побед в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Анвара Гатиятулина на выезде обыграла «Сочи» (3:2 ОТ).
«Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 29 матчах.
У «Сочи» 4-е поражение в 6 последних играх. Команда тренера Сергея Зубова с 25 очками в 29 играх идет последней на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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