Есмантович о драфте в КХЛ: «Почти все ведущие клубы могут пострадать. Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты.

Почти все ведущие клубы могут пострадать», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .