Есмантович о драфте в КХЛ: «Почти все ведущие клубы могут пострадать. Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.
Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты.
Почти все ведущие клубы могут пострадать», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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