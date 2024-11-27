Деанджело и Григоренко не отправятся вместе со СКА на Дальний Восток. Тренеры решили поберечь хоккеистов

Два хоккеиста СКА пропустят предстоящие матчи команды.

Защитник Энтони Деанджело и нападающий Михаил Григоренко не примут участие в выездных матчах на Дальнем Востоке.

Хоккеисты пропустят игры из-за травм.

«Ничего серьезного. Просто тренерский штаб решил поберечь игроков и освободил от поездки на Дальний Восток», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.