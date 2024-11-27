Владимир Филатов: «Мичков – сумасшедший талант, но скиллы выше у Демидова. Это самый сильный хоккеист в индивидуальном плане, которого я видел»

Владимир Филатов сопоставил Матвея Мичкова и Ивана Демидова.

– Вы работали с Иваном Демидовым. Расскажите об этом уникальном игроке, который в 18 лет шикарно выглядит в КХЛ, да еще и в СКА, куда пробиться молодому почти нереально.

– Я работал с разными игроками, не хочу никого обидеть, но Ваня – это самый сильный в индивидуальном плане хоккеист, которого я видел. Сильнее игрока на моей памяти не было.

– Даже сильнее Матвея Мичкова?

– Неоднократно получал этот вопрос. Матвей – сумасшедший талант, сумасшедшее голевое чутье, но скиллы выше у Демидова.

– Правда, что Иван еще и невероятно трудоспособный парень?

– Абсолютная правда. Он максимально профессиональный игрок. Всегда выкладывается в зале, всегда выкладывается на льду.

Для него нет деления на тренировку и игру. Это человек, который фанатично предан хоккею, – сказал тренер «Торпедо» Владимир Филатов.