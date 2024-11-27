  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Филатов: «Мичков – сумасшедший талант, но скиллы выше у Демидова. Это самый сильный хоккеист в индивидуальном плане, которого я видел»
9

Владимир Филатов: «Мичков – сумасшедший талант, но скиллы выше у Демидова. Это самый сильный хоккеист в индивидуальном плане, которого я видел»

Владимир Филатов сопоставил Матвея Мичкова и Ивана Демидова.

– Вы работали с Иваном Демидовым. Расскажите об этом уникальном игроке, который в 18 лет шикарно выглядит в КХЛ, да еще и в СКА, куда пробиться молодому почти нереально.

– Я работал с разными игроками, не хочу никого обидеть, но Ваня – это самый сильный в индивидуальном плане хоккеист, которого я видел. Сильнее игрока на моей памяти не было.

– Даже сильнее Матвея Мичкова?

– Неоднократно получал этот вопрос. Матвей – сумасшедший талант, сумасшедшее голевое чутье, но скиллы выше у Демидова.

Правда, что Иван еще и невероятно трудоспособный парень?

– Абсолютная правда. Он максимально профессиональный игрок. Всегда выкладывается в зале, всегда выкладывается на льду.

Для него нет деления на тренировку и игру. Это человек, который фанатично предан хоккею, – сказал тренер «Торпедо» Владимир Филатов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoФиладельфия
logoВладимир Филатов
logoИван Демидов
logoМатвей Мичков
logoКХЛ
logoНХЛ
logoСКА
logoТорпедо
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серебряков произнес кричалку СКА в раздевалке «Авангарда» после победы над «Металлургом». Вратаря шутливо освистали
422 минуты назадВидео
Андрей Назаров: «КХЛ развивается в правильном направлении и становится популярнее. В Америке все как обычно – только бизнес, а мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»
27сегодня, 08:39
КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Северсталь» сыграет с «Ладой», «Сочи» против «Ак Барса»
7сегодня, 08:05
Дмитрий Васильев о Гашеке: «Он подвержен пропаганде. Придет время, когда вскроется правда о происходящем сейчас в мире. Именно правда, а не пропаганда»
24сегодня, 07:51
Овечкин заявил, что не следит за питанием: «Все сжигается на льду, на тренировках. Я привык, что у меня собственный рацион»
14сегодня, 07:41
Гребенкин о шутке «Backcheck, forecheck, paycheck»: «Мне нравится общаться, даже с моим плохим английским. Главное, что все посмеялись»
2сегодня, 07:11
Биссоннетта атаковали 4 человека в ресторане в Аризоне – с него сорвали рубашку и били ногами в область головы. У экс-хоккеиста НХЛ распухла челюсть
44сегодня, 06:55
«Нэшвилл» расстался со всеми хоккеистами, выбранными в первом раунде с 2016 по 2020 годы
10сегодня, 05:49
Никита Серебряков: «Все равно рад, что оказался в СКА. Несмотря ни на что! Я вышел на новый уровень, понял, что такое топ-организация – это шаг вперед»
20сегодня, 05:05
Макбэйн забил в 3-м матче подряд – у него 8 голов в 22 матчах, столько же забил за 67 игр прошлого сезона. Овечкин получил травму после столкновения с форвардом «Юты»
27сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
Деанджело и Григоренко не отправятся вместе со СКА на Дальний Восток
16 минут назад
Миска о первом шатауте за «Динамо»: «Когда чаще играешь, чувствуешь себя увереннее. В КХЛ не бывает легких матчей. Мы с Моторыгиным подстегиваем друг друга»
2сегодня, 08:31
«Лада» и Пайгин расторгли договор по обоюдному согласию сторон. Защитник набрал 2 очка в 14 матчах сезона КХЛ
сегодня, 08:10
Кочетков пропустит матч с «Рейнджерс», но может сыграть в следующих играх. Статус вратаря «Каролины» – со дня на день
сегодня, 07:31
«Оттава» поместила Зуба в долгосрочный список травмированных и вызвала Себранго из фарм-клуба
сегодня, 07:21
Шмалц сделал две передачи в матче с «Монреалем». Форвард «Юты» набрал 0+18 в 22 матчах сезона НХЛ
2сегодня, 06:30
«Лада» и Пайгин расторгнут контракт. Защитник выйдет на рынок свободных агентов
2сегодня, 05:45
Никита Щитов: «Шабанов готов к НХЛ, он мог бы играть на ведущих ролях. Хороший образец для подражания для хоккеистов, у которых нет больших габаритов»
2сегодня, 05:30
Многие клубы НХЛ интересуются Ристолайненом. Зарплата защитника «Филадельфии» – 5,1 млн долларов в год
5сегодня, 05:15
Рашевский о первом шатауте Миски в КХЛ: «Утер нос всем хейтерам. Надеюсь, к нему изменится мнение со стороны публики. Он – классный вратарь»
3сегодня, 04:45