Владимир Филатов: «Мичков – сумасшедший талант, но скиллы выше у Демидова. Это самый сильный хоккеист в индивидуальном плане, которого я видел»
– Вы работали с Иваном Демидовым. Расскажите об этом уникальном игроке, который в 18 лет шикарно выглядит в КХЛ, да еще и в СКА, куда пробиться молодому почти нереально.
– Я работал с разными игроками, не хочу никого обидеть, но Ваня – это самый сильный в индивидуальном плане хоккеист, которого я видел. Сильнее игрока на моей памяти не было.
– Даже сильнее Матвея Мичкова?
– Неоднократно получал этот вопрос. Матвей – сумасшедший талант, сумасшедшее голевое чутье, но скиллы выше у Демидова.
– Правда, что Иван еще и невероятно трудоспособный парень?
– Абсолютная правда. Он максимально профессиональный игрок. Всегда выкладывается в зале, всегда выкладывается на льду.
Для него нет деления на тренировку и игру. Это человек, который фанатично предан хоккею, – сказал тренер «Торпедо» Владимир Филатов.
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