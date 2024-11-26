Серебряков о 2 победах за «Авангард»: «Я хочу играть, получаю удовольствие от происходящего. Уверен, моя лучшая форма еще впереди»
Вратарь провел два матча за клуб после обмена из СКА и одержал две победы.
– Поздравляю с двумя победами после долгой паузы! Желание выйти на лед переполняло вас?
– Конечно. Я, как и любой хоккеист, хочу играть. Получаю удовольствие от происходящего.
– Предполагали, что в «Авангарде» вас сразу бросят в бой после приезда?
– Я не думал об этом. После прилета в Омск мы пообщались с тренерским штабом. Я приступил к тренировкам и готовился к своему шансу.
– Как оцените игровую форму? Последний официальный матч вы провели 5 октября.
– Сложно оценивать себя. Я в любом случае и в Санкт-Петербурге работал много, и сейчас. Уверен, моя лучшая форма еще впереди.
– Много времени требуется вратарю, чтобы вернуть тонус?
– Все зависит от команды и самого спортсмена. Самое главное – подготовиться ментально. Все идет от головы. Сейчас втягиваюсь через игры, все еще впереди.
– Важно, что первые матчи закончились победами?
– Конечно. Для нас сейчас каждое очко на вес золото. Команда проявляет характер, выигрывает матчи – это ключевое. Это дает сил и уверенности, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.
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