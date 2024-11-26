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  • Никитин о 0:3 от «Динамо»: «Видим выгорание у ребят. Точка роста здесь – уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать. Концентрируемся на этом»
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Никитин о 0:3 от «Динамо»: «Видим выгорание у ребят. Точка роста здесь – уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать. Концентрируемся на этом»

Игорь Никитин высказался после матча против «Динамо» (0:3).

«Неудачная игра по счету для нас. Позитив – парни сражались до конца, не остановились. Что с атакой? Мне кажется, у парней не хватает эмоций. Все предсказуемо для вратарей, поэтому и нет голов.

Проблема отыграться? Назовите команды, которые не испытывают проблем, когда проигрывают. Все испытывают проблемы. Как бы ты высоко не поднимался, нужно не отрываться от коллектива. Мы следуем этой мудрости.

Исаев? Не было мыслей его менять. Даниил заслужил своей игрой. Не видели причины его менять. Команда не спала, это «Динамо» хорошо реализовывало свои моменты.

Готовились ли к Миске? Мы готовили к команде «Динамо». Конкретно под вратаря готовиться в регулярке бессмысленно. Почему не поменяли вратаря на шестого полевого игрока? Не видим проблемы, что мы не можем забить. Что же – мы забьем и сразу понеслось? Мы видим определенное выгорание у ребят.

Точка роста здесь – уметь в таком состоянии играть, выигрывать, забивать и не делать глупостей. Мы на этом концентрируемся. У нас достаточно моментов – качественных моментов. Мы верим в своих ребят», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoДаниил Исаев
logoИгорь Никитин
logoХантер Миска
logoКХЛ
logoДинамо Москва
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