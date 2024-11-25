Леонтьев об 1:3 с «Куньлунем»: «Нефтехимик» не лез на пятак, не обострял. Два периода проиграли по делу, в 3-м шайба уже не шла в ворота»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Куньлунем».
Клуб из Нижнекамска дома проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сложно комментировать первые два периода. Не успевали, проигрывали борьбу. Не лезли на пятак соперника, не обостряли. Поэтому по делу проиграли первые два периода.
В третьем хоть и пришли в себя, начали играть в свою игру, создавали момент, но шайба уже не шла в ворота, вратарь соперника здорово подтаскивал. Конечно, можно сетовать на то, что не так много сил осталось.
Каждый матч у нас проходит в упорных сражениях. Но тем не менее дома нужно брать очки и держаться на той позиции, на которой находимся», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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