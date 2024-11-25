СКА может вернуться на «СКА-Арену» после Нового года. Клуб заявлял, что проведет в Ледовом весь сезон-2024/25 («СДЗД»)
СКА может вернуться на «СКА-Арену» после Нового года.
Об этом сообщает «Спорт День за Днем».
В прошлом сезоне армейцы провели на новом стадионе пять матчей в регулярном чемпионате и шесть игр в Кубке Гагарина.
Летом СКА объявил о возвращении в Ледовый дворец, где и планировал провести весь сезон-2024/25.
«С учетом масштабов «СКА-Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», – говорилось в сообщении питерского клуба.
Загитова о СКА: «Желаю как можно больше побед, чтобы команда была как единый кулак! У армейцев во главе с Романом Ротенбергом все получится, думаю»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт День за Днем»
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