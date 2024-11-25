Мойсевич – новичок недели в КХЛ. Морозов стал лучшим форвардом, Савиков – защитником, Галкин – лучший вратарь
Павел Мойсевич стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.
20-летний голкипер СКА в двух матчах одержал две победы и отразил 94,4% бросков при коэффициенте надежности 2,00.
Лучшим защитником назван Егор Савиков. У игрока «Спартака» 6 (1+5) очков за 3 игры при полезности «плюс 9».
Иван Морозов признан лучшим нападающим недели, у форварда «Спартака» 5 (3+2) очков в 3 играх.
Вратарем недели стал Владимир Галкин из «Автомобилиста». Он отразил 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,39 в двух матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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