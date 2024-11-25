Мойсевич – новичок недели в КХЛ. Морозов стал лучшим форвардом, Савиков – защитником, Галкин – лучший вратарь

Павел Мойсевич стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.

20-летний голкипер СКА в двух матчах одержал две победы и отразил 94,4% бросков при коэффициенте надежности 2,00.

Лучшим защитником назван Егор Савиков . У игрока «Спартака» 6 (1+5) очков за 3 игры при полезности «плюс 9».

Иван Морозов признан лучшим нападающим недели, у форварда «Спартака» 5 (3+2) очков в 3 играх.

Вратарем недели стал Владимир Галкин из «Автомобилиста». Он отразил 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,39 в двух матчах.