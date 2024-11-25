Директор «Динамо» о Миске: «Плохой матч был только с Нижнекамском. Иногда становилось жалко Хантера – перед смешным голом видим 2 рикошета»

Спортивный директор «Динамо» высказался об игре Хантера Миски.

Голкипер бело-голубых провел 12 матчей за команду и одержал шесть побед, отражая 90,8% бросков.

– Вы выдохнули после матча в Челябинске, когда Хантер Миска устроил такой бенефис?

– Честно? Никогда особо не переживал и не волновался на его счет. Если говорить откровенно, то действительно плохой матч у него был только с Нижнекамском, когда он пропустил ту нелепую шайбу.

Но даже тот матч мы в итоге выиграли, потому что он сыграл здорово в овертайме и в серии буллитов.

– Почему тогда после домашнего матча с «Трактором» Миска на целый месяц угодил в запас, хотя сделал тогда все возможное для победы.

– Мы общались и с нашим тренером вратарей Артемом Яцкевичем, и с Михаилом Бирюковым, который сейчас работает в санкт-петербургском «Динамо», и сошлись на том, что это была одна из лучших игр Хантера в КХЛ.

Но после этого был предоставлен шанс Максиму Моторыгину – и он забрал ворота. Здесь нет ничего такого. Это просто жизнь. В начале сезона Макс неудачно сыграл со «Спартаком», после чего довольно долго играл Хантер.

Однако вся команда действовала неважно и неброско – не было результата, мы балансировали на седьмом-девятом местах, что никого не устраивало. А когда команда играет плохо, то кого всегда начинают винить пресса и болельщики?

– Вратаря обвинить проще простого.

– Мне его иногда становилось просто жалко. У нас же больше камер для детального разбора матчей.

И мы видим, что перед каким-то смешным голом были два рикошета, шайба могла несколько раз поменять направление, и он ничего не мог сделать, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин .

Директор «Динамо» о драфте в КХЛ: «Не понимаю его. У нас исторически детская школа входит в структуру клуба. Есть динамовцы, есть спартаковцы – это патриотический аспект»