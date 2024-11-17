Андрей Назаров: «В КХЛ продолжается череда ярких топ-матчей. Эмоции бьют через край, игроки сбрасывают перчатки. Все бьются за свои команды. Болельщикам такие вещи нравятся»
«В КХЛ продолжается череда ярких и интересных топ-матчей. Дело доходит даже до того, что эмоции бьют через край, хоккеисты сбрасывают перчатки, а зрители наблюдают за кулачными поединками.
Это подтверждение факта: безразличных на льду практически нет, все бьются за свои команды. Болельщикам такие вещи всегда нравятся, ведь люди платят деньги и хотят посмотреть на зрелище во всех его проявлениях. Наша лига развивается и становится все более привлекательной для широкой аудитории, что не может не радовать.
Все мы сейчас живем в непростое время. Нам нужно не стесняться быть сильными, потому что мы таковыми являемся. Только с сильными будут разговаривать и прислушиваться к ним.
Мы каждый день идем именно таким путем, так как вся Россия единым практически 150-миллионым кулаком решительно объединилась вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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