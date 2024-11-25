Тренер «Эдмонтона» про 1-й гол Подколзина за клуб: «Наконец-то все получилось, отличный бросок. Очень приятно, что его родители увидели это»
Тренер «Эдмонтона» порадовался за Василия Подколзина.
Российский форвард впервые отличился в составе «Ойлерс», забросив шайбу в матче с «Рейнджерс» (6:2).
Он прервал свою безголевую серию в НХЛ, продолжавшуюся с марта 2023 года (41 матч в регулярках).
«Наконец-то все получилось. Ему удался отличный бросок.
Очень приятно, что это увидели его родители. Они были здесь около трех недель и завтра собираются уезжать», – сказал Крис Кноблаух.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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