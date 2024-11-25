Тренер «Эдмонтона» про 1-й гол Подколзина за клуб: «Наконец-то все получилось, отличный бросок. Очень приятно, что его родители увидели это»

Тренер «Эдмонтона» порадовался за Василия Подколзина.

Российский форвард впервые отличился в составе «Ойлерс», забросив шайбу в матче с «Рейнджерс » (6:2).

Он прервал свою безголевую серию в НХЛ , продолжавшуюся с марта 2023 года (41 матч в регулярках).

«Наконец-то все получилось. Ему удался отличный бросок.

Очень приятно, что это увидели его родители. Они были здесь около трех недель и завтра собираются уезжать», – сказал Крис Кноблаух.