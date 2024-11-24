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  • Заварухин о 3:2 с минским «Динамо»: «Равная игра – по статистике, голевым моментам, удалениям. Парни проявили характер, сражались до конца»
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Заварухин о 3:2 с минским «Динамо»: «Равная игра – по статистике, голевым моментам, удалениям. Парни проявили характер, сражались до конца»

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

– Равная игра – по статистике, голевым моментам, удалениям. Здорово, что победили, больше сыграли вторым номером. Не совсем удачные были домашние игры, не могли там реализовать свои моменты.

Здесь больше хотели сыграть от контратак, хотя можно было развить успех после раннего гола в большинстве. В пустые ворота должны были забивать, а получили удаление, которое дало преимущество сопернику.

Парни проявили характер, сражались до конца, сыграли на добивании. В овертайме хорошее взаимодействие, хорошее владение, хороший гол. Перед игрой договорились, что хотим поздравить всех мам с праздником.

– Команда угодила в своеобразное пике, мало забивает. Это связано с травмами легионеров?

– Не считаю, что это пике. 2 гола после 95 бросков – это мало. Не хватало чернового гола. Травмированные ребята мастеровитые, но есть шанс для ребят, у которых было мало игрового времени. Это шанс для них набраться игрового времени, в том числе и тех, кто проводит первый год в КХЛ.

– Десять удалений к середине матча. Это повлияло на темп игры?

– Конечно, сбились так, кто-то выходил больше, кто-то меньше. Это от азарта, от большого желания ребят победить. Это темпу игры мешает.

– Много травм у команды. Какой примерный срок восстановления?

– Неопределенные, у каждого по-разному. Возможно, Блэкер появится в ближайшее время, остальные под вопросом, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoДжесси Блэкер
травмы
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