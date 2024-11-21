Кравец о победе над «Автомобилистом»: «Буллиты – это мастерство, и я рад, что у «Куньлуня» оно оказалось выше. Меньшинство себя проявило, дало дополнительное дыхание для других ребят»
Китайский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 Б).
«Хочу поздравить всю команду и наших болельщиков. Не побеждали в Екатеринбурге с 2017 года, это очень важно. Играли против сильной, организованной команды с хорошими мастерами, выполнили всю свою работу правильно, много самоотверженности, правильных решений. Из смены в смену ребята трудились, заслуженно победили, дважды выстояв «3 на 4». Меньшинство себя сегодня проявило, дало дополнительное дыхание для других ребят.
Буллиты – это мастерство, и я рад, что наше мастерство сегодня оказалось выше. Ожидал ли сегодня положительного исхода? Всегда настраиваешься на хорошую игру, на победу. Такие игры, как в Сочи, как против минского «Динамо», придают уверенности мне и всей команде.
Сегодня была и смелость, и ответственность, и решительность. Начав игру правильно, отлично отыграв первый период, с отличной игрой вратаря сумели победить», – сказал Кравец.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий