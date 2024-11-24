«Сан-Хосе» вывел из обращения 19-й номер Торнтона. Он стал 2-м игроком в истории клуба, удостоенным такой чести
«Сан-Хосе» вывел из обращения 19-й номер Джо Торнтона.
Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» принимали «Баффало» (2:4).
Торнтон стал вторым игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения. Первым в 2023 году такой чести был удостоен Патрик Марло.
Джо выступал за калифорнийцев с 2005 по 2020 годы. Канадский центрфорвард является рекордсменом команды по числу результативных передач (804) в регулярках, а так же занимает 2-е место по числу очков (1055) и 3-е – по числу игр (1104).
Кроме того, Торнтону принадлежит рекорд клуба по числу передач (90) в плей-офф при 2-х местах по очкам (115) и сыгранным матчам (144).
В 2016 году он помог «акулам» впервые в их истории выйти в финал Кубка Стэнли.
Фото: соцсети «Сан-Хосе».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сан-Хосе»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости