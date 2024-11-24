«Сан-Хосе» вывел из обращения 19-й номер Торнтона. Он стал 2-м игроком в истории клуба, удостоенным такой чести

«Сан-Хосе» вывел из обращения 19-й номер Джо Торнтона.

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ , в котором «Шаркс» принимали «Баффало» (2:4).

Торнтон стал вторым игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения. Первым в 2023 году такой чести был удостоен Патрик Марло .

Джо выступал за калифорнийцев с 2005 по 2020 годы. Канадский центрфорвард является рекордсменом команды по числу результативных передач (804) в регулярках, а так же занимает 2-е место по числу очков (1055) и 3-е – по числу игр (1104).

Кроме того, Торнтону принадлежит рекорд клуба по числу передач (90) в плей-офф при 2-х местах по очкам (115) и сыгранным матчам (144).

В 2016 году он помог «акулам» впервые в их истории выйти в финал Кубка Стэнли.

Фото: соцсети «Сан-Хосе».