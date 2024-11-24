Кучеров в 3-й раз в сезоне остался без очков. У него 1 бросок и «минус 1» за 21:41 с «Далласом» при 3:12 в большинстве
Никита Кучеров в 3-й раз в сезоне остался без очков.
Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в игре с «Далласом» (2:4).
В активе 31-летнего россиянина 1 бросок в створ (еще 1 – не в створ) и 1 блок за 21:41 игрового времени при 3:12 в большинстве. Также он допустил 1 потерю.
В текущем сезоне Кучеров набрал 29 (11+18) очков в 19 играх при полезности «+7». Никита занимает 9-е место в гонке бомбардиров лиги. Текущая безголевая серия – 5 матчей.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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