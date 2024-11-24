Макдэвид набрал 2+1 в игре с «Рейнджерс» – 18 очков в 9 матчах после травмы. Отставание от лидера гонки бомбардиров Маккиннона сократилось до 7 баллов
Коннор Макдэвид набрал 2+1 с «Рейнджерс» – 18 очков в 9 матчах после травмы.
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:2).
В активе 27-летнего канадца стало 28 (11+17) очков в 19 играх в текущем сезоне. После травмы – 18 (8+10) баллов в 9 матчах.
Макдэвид делит 10-е место в гонке бомбардиров лиги. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отрыв от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» – до 7 баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости