Макдэвид набрал 2+1 в игре с «Рейнджерс» – 18 очков в 9 матчах после травмы. Отставание от лидера гонки бомбардиров Маккиннона сократилось до 7 баллов

Коннор Макдэвид набрал 2+1 с «Рейнджерс» – 18 очков в 9 матчах после травмы.

Капитан «Эдмонтона » забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (6:2).

В активе 27-летнего канадца стало 28 (11+17) очков в 19 играх в текущем сезоне. После травмы – 18 (8+10) баллов в 9 матчах.

Макдэвид делит 10-е место в гонке бомбардиров лиги. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отрыв от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо » – до 7 баллов.