Владимир Плющев: «Хороший вратарь – штучный товар. Есть спрос на крупных ребят, но они должны обладать прекрасной реакцией. Настоящие мастера не будут появляться каждый год»

Владимир Плющев заявил, что топ-вратари являются редкостью.

«В свое время у нас был кризис на вратарской позиции, поэтому ей стали уделять какое-то внимание. В клубах появились тренеры по вратарям, методики, плюс родители начали оказывать влияние на детей.

У многих же папы тоже были в хоккее, так что могли направлять, подсказывать. И это принесло свои плоды. В то же время хороший вратарь – штучный товар, хотя это слово мне не нравится.

Тут многие факторы складываются. Например, физиологические данные – есть спрос на крупных ребят. Но они также должны обладать прекрасной реакцией. Классных вратарей не так уж и много.

Допускаю, что в ближайшем будущем они не будут появляться каждый год. Средние – да, а вот настоящих мастеров можем и не увидеть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.