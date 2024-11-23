Владимир Плющев: «Хороший вратарь – штучный товар. Есть спрос на крупных ребят, но они должны обладать прекрасной реакцией. Настоящие мастера не будут появляться каждый год»
«В свое время у нас был кризис на вратарской позиции, поэтому ей стали уделять какое-то внимание. В клубах появились тренеры по вратарям, методики, плюс родители начали оказывать влияние на детей.
У многих же папы тоже были в хоккее, так что могли направлять, подсказывать. И это принесло свои плоды. В то же время хороший вратарь – штучный товар, хотя это слово мне не нравится.
Тут многие факторы складываются. Например, физиологические данные – есть спрос на крупных ребят. Но они также должны обладать прекрасной реакцией. Классных вратарей не так уж и много.
Допускаю, что в ближайшем будущем они не будут появляться каждый год. Средние – да, а вот настоящих мастеров можем и не увидеть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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